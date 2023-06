Sei in un periodo di pausa dallo studio e vuoi vivere un’esperienza retribuita di condivisione in attività ricreative per ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 12 anni per 4 settimane? Sedi di lavoro: Meta, Sorrento e Massa Lubrense

Se ti va invia il tuo cv in formato europeo a: cercalavoro173@gmail.com