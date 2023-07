Ospedale unico, Atex fa appello al sindaco di S. Agnello: non si può perdere questa occasione

L’associazione Atex della Penisola sorrentina che rappresenta il settore extralberghiero ed è guidata a livello regionale da Sergio Fedele ha chiesto un incontro urgente al sindaco di S. Agnello, Dottor Antonino Coppola, per discutere dell’Ospedale unico a S. Agnello. Un progetto che in queste ore è al centro del confronto istituzionale. Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, spinge; quello di S. Agnello frena. Atex chiede di non perdere questa occasione. Ecco il testo del post pubblicato su facebook

“Appuntamento urgente con il Sindaco di Sant’Agnello Coppola

Stamattina insieme ai rappresentanti di altre associazioni della filiera turistica della Penisola Sorrentina abbiamo chiesto un incontro urgente al Sindaco di Sant’Agnello.

Vorremmo esprimere al primo cittadino

le motivazioni per le quali auspichiamo che il Consiglio Comunale di Sant’Agnello convocato il 27 luglio ,approvi la variante al Prg per poter procedere alla realizzazione del Progetto dell’Ospedale di Primo Livello.

Bloccare tale procedura in questo momento sarebbe a nostro avviso inspiegabile,cancellando tutti gli sforzi che hanno portato finalmente ad avvicinarci alla realizzazione di un’ opera indispensabile per l’ intero territorio.

Ricordiamo che si tratta di un’opera comprensoriale ,dell’ intera Penisola Sorrentina .

È un momento in cui occorre assumersi grandi responsabilità,cominciando con il rispettare le regole fondamentali della democrazia rappresentativa su cui si fonda il nostro Paese.

Il lunghissimo iter procedurale di questo progetto ha visto la condivisione delle 6 amministrazioni della Penisola Sorrentina ,consentendo nei modi e nei tempi opportuni la partecipazione e il coinvolgimento di cittadini e associazioni.

Ora cancellare tutto,significherebbe una sconfitta assoluta della democrazia rappresentativa e la cancellazione di una struttura fondamentale per i nostri residenti.

Le conseguenze sarebbero gravissime

Siamo sicuri che il Sindaco Coppola ci incontrerà per discutere di questa assoluta priorità”

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Giovanni Rosina

Presidente Atex Sorrento

Pasquale Boccia

Presidente Atex Meta

Fabrizio Di Gennaro Presidente Atex Vico