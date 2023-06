La scomparsa di Guido Pollice ed i legami con la Penisola

E’ scomparso il Senatore Guido Pollice fino al 2021 presidente dell’Associazione Ambientalista Verdi Ambiente Società (VAS) e premio Verde Ambiente 2021. Personaggio legato alla Penisola sorrentina grazie al Premio Vas consegnato ogni anno a Sorrento. Eletto al Parlamento per la prima volta nel 1983 con Democrazia Proletaria nel 1989 aderisce ai Verdi Arcobaleno da cui poi nascerà la Federazione dei Verdi restando in Senato fino al 1992 per poi dedicarsi all’ambientalismo con l’Associazione Vas. La notizia della scomparsa di Pollice è stata rilanciata sul territorio da Rosario Fiorentino attraverso il profilo facebook del movimento politico “Insieme per Sorrento”. Tra Rosario Fiorentino e Guido Pollice c’è stata una lunga collaborazione nel corso degli anni. Così come fruttuosa è stata l’intesa con il Presidente del WWF – Terre del Tirreno, Claudio D’Esposito.