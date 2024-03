Invalsi. Le prospettive di Agenda Sud

Si terrà il prossimo martedì 27 febbraio, il seminario “I dati INVALSI per il miglioramento e le prospettive di AGENDA SUD” organizzato presso l’auditorium “Rita Levi Montalcini” del Liceo “F. Severi” di Castellammare di Stabia, diretto dalla Preside Elena Cavaliere.

L’obiettivo dell’evento formativo per docenti e dirigenti è mettere in risalto la rilevanza delle prove INVALSI per il miglioramento del processo di valutazione e autovalutazione del sistema scolastico nel suo complesso, in un’ottica di potenziamento delle competenze fondamentali di base e digitali degli studenti, di contrasto al fenomeno della dispersione implicita ed esplicita, di valorizzazione dell’efficacia educativa delle scuole.

Alle 15.30 prenderanno il via i lavori con gli interventi del Direttore Generale dell’USR per la Campania, dott. Ettore Acerra e della Referente Regionale INVALSI per la Campania, prof.ssa Antonella Laura Cascone.

A seguire la lectio magistralis del Presidente INVALSI, dott. Roberto Ricci.