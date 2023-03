Oggi manifestazione degli studenti per sensibilizzare l’opinione pubblica per la giustizia climatica. L’iniziativa è scaturita dal movimento “Fridays For Future”. Hanno aderito il Liceo G.Salvemini, il P.V.Marone e l’istituto San Paolo. In particolare, il Liceo Salvemini ha dedicato all’argomento un’assemblea d’istituto il 28 febbraio scorso.