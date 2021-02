Vaccini agli operatori e fondi riservati al turismo

«Vaccinare tutti gli operatori entro l’estate e riservare una quota dei fondi europei al turismo sono misure indispensabili per rilanciare che produce il 15% del pil nazionale e regionale: l’impegno delle Regioni va in questa direzione e questo è un segnale positivo»: così Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania, commenta la duplice iniziativa avviata dalla Commissione speciale per il turismo e l’industria alberghiera della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

In due note a firma del coordinatore Daniele D’Amario, l’organo ha chiesto alla Conferenza Stato-Regioni di sostenere l’avvio di un programma vaccinale anti-Covid che consenta agli operatori del turismo di essere immunizzati entro il mese di aprile o maggio. In più, la Commissione speciale ha proposto di destinare al settore turistico almeno il 20% dei fondi europei Fesr e Fse attraverso la costituzione, a livello nazionale, di un’apposita quota di riserva. «Vaccinare gli operatori entro l’estate permetterebbe di lanciare un messaggio positivo ai turisti che potrebbero scegliere di trascorrere le vacanze in Italia in completa sicurezza – prosegue Iaccarino – Altrettanto importante sarebbe riservare una quota dei fondi europei al turismo che, per riprendersi dalla pandemia, necessità di una forte azione di promozione e rinnovamento. Siamo felici che la Regione Campania abbia aderito a questa iniziativa e, nel ringraziarlo, chiediamo al presidente Vincenzo De Luca di spingere affinché le misure proposte vengano rapidamente approvate».

Sul tema interviene anche Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania: «Si rimarca l’importanza delle note della Commissione speciale per il turismo e l’industria alberghiera della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che condivide una posizione già espressa dall’Assessorato alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Campania sia in ordine alle risorse necessarie per il settore economico turistico sia in ordine al tema della sicurezza che costituisce una priorità per la ripresa dell’ospitalità campana. Pieno sostegno all’iniziativa e auspicio di una rapida ed efficace risposta nazionale».