Un’app per evitare file e prenotare il turno

Si chiama Ufirst ed è un’app per evitare le file per gli acquisti in supermercati, farmacie o attività essenziali. Una soluzione per prevenire i rischi di contagio, mediante la prenotazione da remoto, ma utile anche per limitare il personale impegnato nei controlli.

La nuova app è stata segnalata con un articolo pubblicato sul “Corriere della sera” del 3 aprile scorso. Gli stessi Comuni potrebbero incentivare l’accesso a queste ed altre applicazioni utili per gestire i flussi di persone in presenza dell’emergenza sanitaria.