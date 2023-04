Targhe alterne: promosse. Pasqua e pasquetta senza traffico

Buona la prima, verrebbe da dire per le targhe alterne. Introdotte sabato santo e protratte fino al lunedì in Albis. La tradizionale congestione da traffico lungo la statale sorrentina non c’è stata. Abbiamo percorso la strada domenica di Pasqua, nel primo pomeriggio, e poi di sera, senza trovare rallentamenti. Idem per il giorno di Pasquetta, forse il più temuto in assoluto. Anche in questo caso, transito fluido, con percorso effettuato in tarda mattinata ed in prima serata. Insomma, il meccanismo ha funzionato. Il dispositivo di restrizione al transito, varato dai sindaci d’intesa con il Prefetto di Napoli, ha portato benefici significativi. Abbiamo sentito operatori del settore e rappresentanti di categoria. Tutti ci hanno detto che il test è stato superato. Ridotto, in modo particolare, l’afflusso di auto dall’hinterland napoletano. In ogni caso, si è registrata una minore quantità di auto con benefici per la circolazione e la vivibilità dei centri, Sorrento in particolare. Una risposta ai timori, alle cautele ed a qualche sberleffo della vigilia. La scelta di reintrodurre le targhe alterne, dopo più di trent’anni, è quella giusta.