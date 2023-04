Massimo Porzio, food and beverage manager di un albergo in Costiera Amalfitana tra i più prestigiosi al mondo, ha aggiunto un nuovo tassello al suo percorso professionale e, al contempo, ha esportato un modello vincente di figura professionale vicana, che – come nel caso di tanti concittadini stimati in questo campo – è forgiata da una gavetta di ferro prima di approdare a risultati consolidati.

A febbraio ha tenuto un corso di Food&Beverage Management all’esclusiva HEC (École des Hautes Etudes Commerciales) di Parigi, istituto d’istruzione universitaria d’eccellenza, parte delle Grandes Ecoles e tra le più apprezzate business schools al mondo.

Partendo da un’accurata analisi di mansioni acquisite in una carriera più che ventennale, Porzio ha affinato nel tempo le sue competenze scalpellando un profilo particolarmente adatto alla gestione della materia ristorativa, tra le più richieste del momento. Il Food&Beverage sta acquisendo una rilevanza esponenziale grazie a ristoranti sempre più performanti e ad alberghi che arricchiscono la propria offerta con una proposta manageriale di volta in volta più elaborata e curata.

Porzio ha già all’attivo diverse iniziative analoghe: dopo le docenze con In Cibum (Accademia Gastronomica di Pontecagnano), La ESSEC Business School di Parigi, il Distretto Turistico Costa di Amalfi miranti a formare gli operatori del settore turistico, ha collaborato con altri autorevoli nomi, tra cui Gambero Rosso Academy, Master&Skills Business School, Traiconet, Welevel Accademy e la Federalberghi di Capri.

Ancora una volta Vico esporta professionisti altamente qualificati che onorano una storica tradizione di ospitalità che conquista il mondo.