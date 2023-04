Statale sorrentina. Stamane traffico direzione C.Mare, causa incidente in galleria

Ritorna il traffico lungo la statale sorrentina, almeno in mattinata. Infatti fino a mezzogiorno si è registrato un evidente rallentamento in direzione C. Mare di Stabia. Ad incidere sensibilmente l’ennesimo incidente in galleria S.M. di Pozzano, dopo quello registrato giovedì scorso che ha costretti alla chiusura della galleria per alcune ore. Inoltre, come nei giorni scorsi, continua la posa dell’asfalto lungo la strada Panoramica che impone un senso unico alternato. Mentre anche in via Luigi Serio a Vico Equense sono ripresi i lavori di pavimentazione della strada, in vista del passaggio del giro d’italia. Anche qui lavori che hanno determinato un senso unico alternato. In ogni caso, ora la situazione del transito si è normalizzata.