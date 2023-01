Sottomonte, resti archeologici resteranno “a vista”: “Così trasformiamo un imprevisto in opportunità”

“Trasformare un imprevisto in opportunità: sì, lasceremo a vista i resti archeologici rinvenuti in località Sottomonte, durante i lavori di riqualificazione dell’area. Abbiamo coinvolto la Soprintendenza sin dal primo momento proprio per recepire le migliori indicazioni per valorizzare, conservare in teche protettive in acciaio e vetro temperato e arricchire di didascalie ogni bene ritrovato”. Ad annunciarlo, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, durante la “live” del venerdì sera su Facebook. “Rispetto al passato, marchiamo orgogliosamente una linea di discontinuità – ha sottolineato il primo cittadino -: negli anni scorsi, nei tanti ritrovamenti registrati in altre zone della città, c’era una larvata tendenza ad insabbiare e a mettere sotto silenzio. Lo dimostrano i tanti beni venuti alla luce nuovamente interrati. Noi facciamo esattamente il contrario: lasceremo a vista i resti archeologici rinvenuti e li valorizzeremo. Ma non solo: completeremo l’opera di rivestimento del muro con conci di tufo, della tipologia tipica della penisola sorrentina. Il tutto, ricavando i marciapiedi in ambo i lati”.