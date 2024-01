Luigi Di Prisco non ha aderito ad Italia Viva. Precisazione di Tony Cocorullo, Presidente del partito di Renzi in Penisola sorrentina

Nell’intervista al presidente di Italia Viva in Penisola sorrentina, Tony Cocorullo, pubblicata sull’ultimo numero di Agorà in edicola, il politico tra i vari aderenti al partito sul territorio ha indicato Luigi Di Prisco. Cocorullo ci ha specificato che intendeva riferirsi a persona diversa, Giovanni Di Prisco, e solo per un errore è venuto fuori il nome dell’attuale presidente del consiglio comunale di Sorrento che è estraneo al discorso ed ai contenuti riferiti.