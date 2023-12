Devastata l’auto dell’Assessore Eduardo Fiorentino. La dichiarazione del Presidente dei VAS Stefano Zuppello

Dichiarazione del Presidente VAS Stefano Zuppello: “Quesi atti non ci fermeranno”

L’assessore alle politiche giovanili, dissesto idrogeologico, manutenzione e protezione civile di Sorrento Eduardo Fiorentino, è stato vittima di un grave attentato intimidatorio con la distruzione della sua automobile.

L’assessore Fiorentino è stato da sempre in prima fila, anche come dirigente della nostra associazione, nell’impegnarsi per la salvaguardia dell’ambiente della Penisola Sorrentina.

Da quando è entrato nella Giunta comunale si è distinto nell’attività amministrativa di buon governo a favore dei giovani e di tutta la comunità.

Verdi Ambiente e Società, nell’esprimere solidarietà all’assessore Fiorentino, al Sindaco e al nostro Circolo territoriale, conferma con più forza l’impegno nel proseguire l’opera e le attività di buon governo per una città più sicura, di benessere diffuso e di legalità.

Siamo convinti che su questo non saremo soli, ma come accaduto per altri atti intimidatori, ci troveremo insieme a tante e a tanti.