Sorrento. Presero un molestatore. Encomi solenni dal Comune a 4 agenti di Polizia

La percezione di sicurezza in una località turistica come Sorrento è decisiva, almeno quanto la qualità dei servizi. Per questo il sindaco del Comune di Sorrento, avvocato Massimo Coppola, nella giornata di oggi, martedì 11 aprile, consegna un encomio solenne al Dirigente del Commissariato di Sorrento ed a tre agenti che, nel mese di ottobre dello scorso anno, individuarono il responsabile di molestie nei confronti di una turista canadese a Sorrento.

Nello specifico l’encomio è attribuito al Dottor Nicola Donadio, dirigente del Commissariato, al vice Sovrintendente, Nicola Bozzaotra, all’assistente capo coordinatore, Costanzo Morvillo ed all’assistente capo coordinatore, Sandra Pasqua.

Nell’encomio è scritto “per aver magistralmente partecipato alla pronta individuazione di un soggetto resosi responsabile di deprecabili molestie sessuali ai danni di una turista candese in vista sul nostro territorio. La tempestività delle indagini condotte ed il buon esito da esse sortito hanno contribuito a mantenere alta l’immagine delle forze dell’ordine e del territorio.

Anche grazie a questo intervento possiamo affermare con ferma convinzione e grande credibilità che la nostra realtà continua ad ispirarsi al rispetto della persona e della legalità”.