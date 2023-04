Sorrento in Piazza per Claudio

Pochi minuti fa si è conclusa in Piazza Tasso a Sorrento la manifestazione in solidarietà di Claudio d’Esposito, il presidente del WWF – Terre del Tirreno, picchiato e ricoverato a causa del suo impegno a difesa del territorio. L’evento indetto dal WWF ha visto la partecipazione di varie associazioni ambientaliste, qualche sigla sindacale, l’onorevole Carmen Di Lauro e tanti cittadini. L’impegno che i presenti si sono dati sta nel continuare la battaglia di Claudio ed il contrasto agli intenti speculativi, specie quelli in cui si intravede la presenza di interessi criminali.