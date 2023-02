Sorrento, il cartellone della “due giorni” dedicata al Carnevale

Prestigiatori, trampolieri, giocolieri, clown. E, ancora, spettacoli di magia, baby dance e sfilate con i beniamini dei più piccoli. Due giorni dedicati al Carnevale quelli in programma il 19 e il 21 febbraio, a Sorrento.

Si parte domenica, dalle ore 10.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30 in piazza Angelina Lauro, con Willy Wonka e la Fabbrica del Cioccolato, i Superpigiamini, gli spettacoli con i personaggio Disney della “Fiaba di Alladin”, gli artisti circensi, la magia e l’esibizione di un ventriloquo.

Martedì grasso con partenza alle ore 15 da piazza Andrea Veniero, all’insegna della Grande Parata Carnevalesca, che terminerà in piazza Angelina Lauro, snodandosi lungo corso Italia. Ad attendere i bambini, il Fan Show con esibizioni di giocoleria e gli spettacoli interattivi con i personaggi de “Le principesse”, “Banda Disney”, “Re Leone e gli amici della savana”, “Pinocchio Story”, “La Bella e la Bestia”, “Masha e Orso”, “Bing Family”, “Super Mario Bros” e “Bluey e Bingo”.

Nel corso della due giorni sono previsti momenti di baby dance e animazione con Ilaria Propoli e il teatro dei burattini dei Fratelli Mercurio.

“Anche quest’anno abbiamo preparato un ricco cartellone di eventi, pensando soprattutto al divertimento dei nostri bambini – spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – Saranno due giorni carichi di animazioni, spettacoli e scenografie. Vi aspettiamo per colorare insieme le strade della nostra città”.