Dalle 8 alle 20 del 26 febbraio si voterà anche in costiera sorrentina per le primarie del Partito Democratico: i sostenitori dei dem (anche non iscritti) sceglieranno chi, tra i candidati Elly Schlein e Stefano Bonaccini , prenderà il posto di Enrico Letta alla guida della forza politica di centrosinistra.

In costiera sorrentina si potrà votare nei seguenti punti: