Renata e Gerardo sposi

Martedì scorso è iniziata una favola, quella fi Renata Cuomo e Gerardo Russo. Giovani, belli, luminosi e immanorati si sono promessi eterno amore. Nella chiesa della Santissima Annunziata il loro sì è stato accolto dall’emozione di quanti si sono riuniti per condividere la gioia di un giorno speciale, il cui ricordo resterà per sempre. La sposa, radiosa nel suo incantevole abito bianco, è una nota imprenditrice vicana del settore alimentare, lo sposo un brillante avvocato di Angri. A loro gli auguri della redazione per un percorso di felicità e prosperità!