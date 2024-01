Scompare Toni Savarese. E’ stato AD di Strega Alberti

Lutto per la famiglia Savarese di Vico Equense, nota per la gestione di strutture ricettive di primaria importanza sul territorio. E’ scomparso Toni Savarese, figlio dell’architetto Nino, fondatore del resort “Capo la Gala” e cugino di Antonio, titolare delle “Axidie” alla marina di Seiano e presente nel settore delle costruzioni. Oggi presso la cattedrale di Vico Equense i funerali. Toni Savarese è stato amministratore della Strega Alberti, marchio storico di una tra le maggiori eccellenze italiane, e si è distinto come artefice della modernizzazione della Strega e del suo rilancio imprenditoriale.