Sagristani: mascherine snorkeling donate da Parlato Costruzioni

by agora informa

Posted in:

L’annuncio di un’importante donazione di dispositivi di protezione personale per la gestione di degenti in situazione di emergenza è stato postato su Facebook dal sindaco di S. Agnello Piergiorgio Sagristani. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione “Mille Respiri” di Bergamo, guidata dal Presidente Ermanno Lumina.