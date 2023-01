Proroga allerta meteo, scuole chiuse anche il 18 gennaio

In linea con le ordinanze adottate ieri, e visto il prorogarsi dell’allerta di colore Arancione sulla quasi totalità del territorio regionale, e anche in considerazione delle forti raffiche di vento che stanno determinando danni in Campania, i sindaci della costiera sorrentina torneranno a chiudere le scuole nei rispettivi territori comunali anche per il giorno 18 gennaio 2023.

Foto prelevata da meteoweb.eu/