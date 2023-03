Più servizi in Ospedale. Il sindaco dal Direttore Generale dell’Asl

I problemi della sanità locale, con particolare riferimento all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, sono stati al centro di un incontro che si è tenuto questo pomeriggio a Torre del Greco, presso la sede dell’Asl Napoli 3 Sud, con il direttore generale Giuseppe Russo.

A guidare la delegazione del Comune di Sorrento, il sindaco Massimo Coppola, accompagnato dai consiglieri comunali Rossella Di Leva e Concetta Spano, e dal coordinatore della Commissione comunale per la Sanità, Vittorio Di Maio.

“Al direttore Russo abbiamo rappresentato l’esigenza di potenziare i servizi di assistenza, per venire incontro alle richieste più volte rappresentate dai nostri concittadini – spiega il sindaco Coppola – La discussione ha riguardato, in dettaglio, la situazione del reparto di Rianimazione, la cui riapertura è programmata per l’inizio dell’estate, nonché la riattivazione del servizio di Endoscopia ed il reclutamento di personale da destinare ai reparti di Cardiologia, Radiologia e alla stessa Rianimazione”