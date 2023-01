Ospedale unico, ok dal Consiglio regionale

PD e centro destra a favore. M5S si astiene: ma favorevoli al progetto

Si alla variante al PUT per realizzare il progetto dell’Ospedale unico della Penisola sorrentina, lo ha deciso oggi il Consiglio regionale della Campania. Hanno sostenuto il provvedimento il PD ed i partiti di maggioranza, lo stesso centro destra ha dato il proprio via libera alla scelta, mentre il movimento 5 Stelle si è astenuto ma con una motivazione, nella sostanza, favorevole al nuovo polo sanitario che punta ad ampliare l’offerta e la qualità dei servizi. Infatti, ha detto il consigliere Vincenzo Ciampi del M5 S “siamo favorevoli agli interventi in ambito sanitario che tutelano la salute dei cittadini. Il nostro voto di astensione nasce dal fatto che assistiamo ad una compressione della tutela del diritto alla salute soprattutto nelle aree interne. La nostra posizione vuole essere da sprone affinché, come si sta facendo per la penisola sorrentina, si rafforzi l’offerta sanitaria anche nelle aree interne”.

La struttura sanitaria deve sorgere a S. Agnello, in viale dei Pini, al posto dell’attuale distretto. Si tratta di un DEA ( dipartimento di emergenza e accettazione) di I° livello con 247 posti letto, fornito di tutte le principali specialità con camere destinate alle emergenze, medicina, chirurgia e settore materno-infantile. Il costo stimato dell’opera è di 75 milioni di €. Secondo le intenzioni il progetto entro primavera dovrebbe essere assegnato e nell’arco di tre anni l’intervento concluso.