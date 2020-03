Ordinanza De Luca: chiusi anche barbieri, parrucchieri e centri estetici

L’aggravarsi dell’emergenza-coronavirus ha indotto il Presidente del Consiglio ad adottare un nuovo e più stringente decreto che assimila tutt’Italia alle zone di Lombardia e Veneto originariamente colpite dal virus che purtroppo si sta espandendo a macchia d’olio nel resto del Paese.

Sono quindi entrate in vigore da oggi le nuove norme che impongono, oltre alle misure già adottate e a tutti note, il divieto di uscire e di creare assembramenti in strada e in qualunque struttura, pubblica o privata.

Questo è il rimedio più efficace per contenere la diffusione del virus.

Per uscire e spostarsi in comuni limitrofi occorre autocertificazione del comune di residenza. Attendiamo note esplicative dalla Prefettura e, appena li avremo, le renderemo note. Comunque invitiamo tutti ad uscire solo per motivi di assoluta necessità.

Certificazioni fasulle sarano perseguite a norma di legge dall’Autorità Giudiziaria preposta ai controlli.

Inoltre da oggi bar e ristoranti sono tenuti a osservare il seguente orario di apertura e chiusura: dalle ore 6 alle ore 18. Saranno effettuati controlli e i trasgressori saranno denunciati.

È stata anche disposta da ordinanza regionale di oggi la chiusura di barbieri parrucchieri e centri estetici. Saranno effettuati controlli e i trasgressori saranno denunciati.

L’invito accorato che, come Sindaci, rivolgiamo ai Cittadini tutti è quello di attenersi a queste disposizioni che, presumibilmente, potranno essere anche oggetto di circolari esplicative ministeriali di cui provvederemo a dare la più ampia informazione. Stare in casa è quindi un obbligo che dobbiamo assolvere con senso di responsabilità perchè rappresenta l’unico strumento per frenare la diffusione del contagio del Covid-19.

Per qualsiasi informazione potete contattare gli Uffici della Polizia Municipale, dell’Asl Na3Sud, della Protezione Civile.

Per i casi sospetti d’infezione o per chi proviene dalle zone già proclamate a rischio c’è l’obbligo dell’autodenuncia al fine di attivare i previsti protocolli di quarantena.

In caso di tosse e febbre anche lievi rimanete a casa e CONTATTATE il vostro medico curante.

I Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina

Massa Lubrense Lorenzo Balducelli

Sorrento Giuseppe Cuomo

Sant’Agnello Pietro Sagristani

Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino

Meta Giuseppe Tito

Vico Equense Andrea Buonocore