Olio extravergine di oliva e arance di Sorrento in cambio di olio esausto

Domenica 26 febbraio in piazza Angelina Lauro, a Sorrento, dalle ore 10 alle 12.30, riprendono gli appuntamenti con le Giornate Ecologiche, promosse dal Comune di Sorrento e da Penisolaverde.

I cittadini che conferiranno almeno 10 litri di olio esausto riceveranno in cambio una bottiglia di olio extravergine di oliva prodotto dagli agricoltori di Sorrento. Tutti coloro che conferiranno invece un quantitativo inferiore di olio esausto, avranno un sacchetto di arance di Sorrento, della qualità biondo sorrentino o della qualità arancia amara, con una ricetta per realizzare una marmellata fatta in casa.

“Coniugare la raccolta dei rifiuti alla promozione delle tipicità agroalimentari locali è di notevole importanza per uno sviluppo sostenibile del nostro territorio – spiega il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco, promotore dell’iniziativa – E’ essenziale dare la giusta importanza all’arancia bionda di Sorrento che, purtroppo, per ragioni economiche, non ha sbocchi sul mercato nonostante la sua grande importanza sul campo nutrizionale. nonché la caratterizzazione storica che ha identificato il nostro territorio nel mondo per secoli”.