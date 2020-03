MSC, Emilio La Scala: nessun positivo a bordo, test rapidi per i marittimi

Gentilissimi sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina

Si apre così la lettera scritta dal manager della società MSC Emilio La Scala e pubblicata sul proprio profilo facebook dal sindaco di S. Agnello Piergiorgio Sagristani. Nella comunicazione si fa il punto sullo sbarco dei marittimi e sulle procedure seguite dalla società armatrice per far fronte all’emergenza sanitaria

la presente quale riscontro alla vostra comunicazione del 20 marzo 2020. primariamente giova precisare che MSC ha da sempre avuto tra le priorità assolute della propria governance la tutela del proprio personale navigante e di terra. Quest’oggi, pertanto, si rende perfettamente conto della attenzioni espresse da tutta la comunità italiana, e nel caso specifico dell’intera penisola Sorrentina, ha avuto particolare riguardo soprattutto allo spostamento/transito dei singoli cittadini/lavoratori sul territorio nazionale ed all’eventuale rientro dei medesimi presso la propria residenza o domicilio. MSC in un momento di tale gravità manifesta la propria più sincera solidarietà e vicinanza in questo periodo di emergenza senza precedenti. Al contempo desidera, in primis, rassicurare la comunità tutta circa l’importanza delle misure di controllo sanitario affrontate a bordo di ogni singola nave costituente la propria flotta onde sia tutelare la salute di ciascun proprio ospite e naturalmente di tutti i propri dipendenti, senza eccezione alcuna. Come da tradizione, infatti, MSC ha sempre posto, ed a maggior ragione pone quest’oggi, al primo posto la salute e la tutela di tutti i suoi passeggeri, dell’equipaggio e del personale di terra, essendo assolutamente prioritario per la società armatrice il rispetto di tutte le norme tese alla salvaguardia di tutti gli individui rientranti nell’orbita del proprio operato. Naturalmente nell’ultimo periodo, data la gravità della situazione globale, è stato inevitabile che, in alcuni casi, MSC sia stata informata, da parte delle autorità competenti, di propri passeggeri risultati positivi al virus, trascorsi alcuni giorni dal rientro del periodo passato in crociera. Ricevuta perciò l’informativa circa tale positività, da parte delle varie autorità, codesta società si è immediatamente adoperata affinché venissero posti in stato di isolamento cautelativo passeggeri e membri dell’equipaggio venuti a contatto con individui risultati positivi, per il periodo previsto di 14 giorni, adottando per il personale di bordo tutti i protocolli di costante controllo e monitoraggio, in collaborazione con le autorità sanitarie locali ed in linea con le indicazioni dell’organizzazione mondiale della sanità, dell’Istituto ECDC europeo, dei protocolli internazionali del settore Marittimo (ICS e IMO), del Ministero della Sanità e della Protezione Civile. Quindi non vi è stato alcun riscontro o rapporto su casi sospetti, in ogni caso, l’itinerario delle singole navi a di volta in volta ha permesso di garantire un’implicita quarantena di almeno 14 giorni ed il conseguente sbarco, una volta effettuati i controlli richiesti, da parte delle autorità sanitarie locali. Ad ogni modo, tutti i marittimi sono stati sottoposti a screening termico prima dello sbarco e per il rilevamento della positività al virus.

L’applicazione di tali rigide misure ha garantito che ad oggi non si siano registrati casi di “Covid 19” a bordo delle navi della flotta . In ottemperanza alle norme emanate dal Governo italiano per fronteggiare l’emergenza , il nostro ufficio armamento, inoltre, ha prontamente comunicato alle autorità sanitarie locali le liste dei marittimi sbarcati e ritornati presso la propria residenza/domicilio .