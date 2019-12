Mediazione familiare. Un ciclo di appuntamenti per la formazione

Quattro giornate di formazione per ordini professionali e non solo. E’ la proposta dell’associazione Help di Vico Equense, che, insieme con la macroregione del Sud dell’associazione europea dei Mediatori familiari, ha organizzato un ciclo di incontri per riflettere sulla crisi della famiglia e le nuove responsabilità genitoriali. “Questi appuntamenti sono pensati per sostenere la genitorialità nell’evento separativo, per aiutare la famiglia a a rielaborare il nuovo assetto, per offrire strumenti di riflessione e intervento rispetto alla violenza assistita – spiegano le organizzatrici del ciclo di seminari -. Tra gli obiettivi, anche quello di offrire un quadro chiaro sul ruolo della mediazione familiare, tra vuoti normativi e prassi applicative”. Il primo degli incontri, che si terrà domani, a partire dalle 15 presso il convento di San Francesco, sarà inaugurato dall’indirizzo di saluto dell’arcivescovo della diocesi Sorrento/Castellammare di Stabia, monsignor Francesco Alfano. Gli appuntamenti successivi ci saranno, sempre alle 15, nei giorni 14, 20 e 21 dicembre. Al termine dell’ultimo appuntamento, saranno rilasciati crediti formativi.