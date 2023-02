Mario Gargiulo premiato a Sorrento per l’accesso alle semifinali del “Gelato festival World Master”: “Un vero orgoglio”

Atex, Confcommercio Piano di Sorrento e Confcommercio Sorrento hanno premiato l’imprenditore sorrentino Mario Gargiulo, per aver ottenuto “il passaporto per le semifinali italiane del Gelato Festival World Master per accedere alle finali mondiali per decretare il miglior gusto di gelato al mondo”.

L’iniziativa rientra nell’ambito de “Le Luci della Penisola sorrentina”: “Un vero orgoglio per tutti noi – si legge in una nota di Atex -, un grande risultato che ancora una volta permette al nostro territorio di farsi conoscere nel mondo con le nostre eccellenze”.