Leone Gargiulo: “La mia candidatura è un’opportunità importante per unire, nel segno dei valori del nostro territorio”

Un’opportunità per unire, nel segno dei valori del territorio. Questo è il senso della candidatura in consiglio regionale di Leone Gargiulo, che guarderà da figura super partes le elezioni amministrative in Penisola per il sentimento di amicizia che lo lega con tante persone impegnate in campagna elettorale.

“La mia candidatura in consiglio regionale, voluta fortemente dal governatore in carica nella lista De Luca Presidente, rappresenta un’opportunità importante per unire, nel segno dei valori del nostro territorio. Ho amici all’interno di tutte le liste, e per questo motivo credo sia naturale la mia posizione di equidistanza, guardando da figura super partes tutti i candidati e gruppi politici impegnati in Penisola nelle elezioni amministrative. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti coloro che inizieranno la campagna elettorale, in un clima di confronto sereno e costruttivo. Spero di essere eletto, e poter lavorare in sinergia con i sindaci usciti vincitori dalle urne, per collaborare con passione in vista di un rapporto cooperativo da cui possano trarre beneficio tutti i Comuni ed i cittadini della Penisola Sorrentina”.