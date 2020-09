Leone Gargiulo: “Inaugurata la sede elettorale di Sorrento”

Nel cuore del centro di Sorrento, in via Luigi de Maio 10 a pochi metri da Piazza Tasso, è stata inaugurata la prima sede elettorale di Leone Gargiulo, candidato a consigliere regionale nella lista di De Luca Presidente. Sarà un autentico cantiere di idee, nonché un’opportunità di confronto con la società civile per ascoltarne attentamente le esigenze e trasformarle in strategie programmatiche. “La campagna elettorale è ormai nel vivo, e terremo aperta la sede di Sorrento tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Considero di fondamentale importanza ascoltare la voce di tutti i cittadini, ed è per questo che una volta a settimana, in giorno e ora che saranno comunicati tempestivamente sui canali social ufficiali, sarò personalmente in sede per raccogliere istanze e suggerimenti della popolazione”