“La scuola della Penisola sorrentina alla prova del Pnrr”, un seminario a Sorrento

Domani 17 febbraio, alle ore 16, nella sala Torquato Tasso del Palazzo Municipale di Sorrento, si terrà il seminario organizzato dal Comune di Sorrento e dal Cmea, il Centro Meridionale di Educazione Ambientale dal titolo “Investire nell’Ambiente di Formazione. La scuola della Penisola Sorrentina alla prova del PNRR”.

Dopo i saluti del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola e del presidente del Cmea, Luca Vittorio Raiola, sono previsti gli interventi di Roberto Maragliano, pedagogista dell’Università Roma Tre, Mario Pireddu, mediologo dell’Università della Tuscia, Roberto Serpieri, sociologo dell’educazione dell’Università Federico II e Mariella Nica, ambasciatrice Erasmus per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che si confronteranno con i dirigenti e i docenti delle scuole del territorio per affrontare i problemi e le opportunità che ci sono nel ripensare nel nuovo millennio l’ambiente della formazione.

“Si discuterà di temi che vanno dalla tecnologia mediale al contesto educativo di apprendimento e alla modulazione degli spazi – spiega il sindaco Coppola – La parola verrà data agli esperti per offrire un’occasione di crescita ai nostri giovani, anche alla luce delle innovazioni portate in tanti Paesi europei”.