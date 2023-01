La pioggia rallenta ma non ferma la raccolta fondi per la ricerca contro il cancro. L’Airc: “Anche nei prossimi giorni potete contribuire”. Ecco dove e come

La pioggia ha solo rallentato la raccolta fondi dell’Airc – Fondazione per la ricerca contro il Cancro – che, sabato 28 gennaio, attraverso i volontari della costiera sorrentina, è scesa nelle principali piazze da Vico a Sorrento, per distribuire le classiche “arance della salute”, i vasetti di miele e le marmellate. In tal senso, dalla sezione della Penisola sorrentina fanno sapere che la raccolta può proseguire anche domani e nei prossimi giorni.

“Ci sono ancora vasetti di miele ai fiori d’arancio e marmellata alle arance rosse di Sicilia disponibili – scrivono i volontari su Facebook – 1 barattolo di miele da 400 gr € 8,00 – 1 barattolo di marmellata da 240 gr € 6,00. È possibile contattarci direttamente (tel. 339 349 2695) oppure recarsi, negli orari di apertura, presso la Libreria Tasso a Sorrento oppure da COOL KIDS a Moiano (Vico Equense) che gentilmente ci hanno offerto supporto per questa importante iniziativa.