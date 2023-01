LA FOTONOTIZIA | ADDIO AL “POSTO GRATIS” DEI FURBETTI DELLA SOSTA, ARRIVANO I DISSUASORI A VIA ROTA

L’obiettivo ufficiale è di “tutelare” il passaggio pedonale ed ampliare gli standard di sicurezza per i pedoni. Ma per i più attenti frequentatori della zona, l’applicazione dei delimitatori verticali a via Rota serve anche ad annullare il fenomeno dei “furbetti della sosta”. Di coloro, cioè, che sprovvisti di park card o di abbonamento, utilizzavano un escamotage per ottenere un posto auto completamente gratis: parcheggiare dinanzi all’ampio varco in lamiera (praticamente abbandonato) dell’area “verde” tra via Rota e Vico III Rota, ex cantiere per la realizzazione di un parcheggio (progetto fermato dopo i primi sbancamenti dall’autorità giudiziaria).

Un modo per “eludere” i controlli della polizia locale in materia di codice stradale, poiché la zona d’accesso – al netto dell’attraversamento pedonale necessario per giungervi – è privata. Una “furbata” (d’altronde assai poco carina nei confronti di chi sosta con regolare “tagliando”) che, da oggi in poi, non troverà più “residenza” in quell’area di via Rota.