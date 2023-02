La favola di FrancescaPia Pollio, un “pezzo” di Penisola sorrentina nell’Olimpo della Ginnastica ritmica: in serie A con la Moderna Legnano

“Ogni favola è un gioco”, cantava Edoardo Bennato. Stavolta, più che un gioco, la favola è uno sport.

Uno sport di impegno e dedizione, ore sottratte agli affetti più cari, domeniche di allenamento, a fronte di una “visibilità” non sempre all’altezza dei sacrifici. Ma dove c’è gusto, si sa, non c’è mai perdenza.

Lo sa bene FrancescaPia Pollio, giovanissima atleta della Penisola sorrentina, entrata dal 2021 nell’Olimpo della Ginnastica ritmica italiana. Classe 2007, cresciuta proprio tra le palestre della “sua” costiera, e precisamente nel vivaio dell’istruttrice sorrentina Federica Gaudenzi (ora “punto di forza” di Evoluzione Danza, unica società campana a disputare la serie A), Francesca Pollio è un’atleta della Moderna Legnano.

Proprio nella cittadina lombarda dell’Alto milanese, da qualche anno, vive, studia e pratica a livello professionistico la ginnastica ritmica.

Una favola divenuta realtà, ma nulla arriva per caso: per raggiungere certi livelli, e contemperare le esigenze sportive con quelle degli studi, bisogna sacrificare ore agli affetti e agli hobby classici della “bella gioventù”. Sacrifici che – a detta di chi la conosce bene – l’atleta costiera ha fatto volentieri, in virtù della circostanza che ha sempre considerato la ginnastica la sua più grande passione.

Un autentico orgoglio sorrentino, “andato in scena” proprio nel weekend, in occasione della prima prova del campionato di serie A2, in corso a Cuneo. L’atleta – in diretta su La7.it – si è esibita in una prova con la palla, raccogliendo anche i complimenti dell’opinionista Marta Pagnini, già capitano della nazionale e bronzo olimpico: “E’ una ginnasta molto elegante”. Chapeau.