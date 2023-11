“Meta, amore mio”. Al via il premio nazionale di poesia dedicato a Luigi Di Martino

Al via la Prima edizione del Premio Nazionale di Poesia Luigi Di Martino dal titolo “Meta, Amore mio” “Le poesie sono parole che respirano” diceva Thomas Grey, e a Meta le poesie daranno vita al ricordo di Luigi Di Martino, un cittadino innamorato di Meta attraverso un concorso letterario che pone al centro proprio l’amata Meta vista attraverso lo sguardo amorevole dei suoi abitanti e di coloro che la amano. Nasce infatti la Prima edizione del Premio nazionale di Poesia “Luigi Di Martino” dal titolo Meta Amore mio, ideato e realizzato dalla Famiglia Di Martino con il patrocinio del Comune di Meta e della pro-loco Terra delle Sirene, e con la gentile collaborazione dei Bagni La Conca e del Ristobar Antonietta. La partecipazione è aperta a poeti di tutta Italia, è ammessa la partecipazione con un solo componimento in italiano o in vernacolo napoletano, in prosa o in rima, avente come tema “Meta”. Una giuria, composta da figure espressione del mondo del giornalismo, della poesia, dell’imprenditoria locale, della promozione turistica selezionerà 9 poesie che accederanno alla fase finale del Premio, ovvero alla Cerimonia di Premiazione nel corso della quale gli autori selezionati le declameranno. Sarà così il pubblico in sala a votare i componimenti e a definire la classifica finale. La partecipazione è aperta anche alle Scuole presenti sul territorio metese; i Dirigenti scolastici aderenti selezioneranno all’interno della scuola n. 2 poesie che accederanno direttamente alla cerimonia di premiazione e saranno declamate dagli studenti autori, ed anche in tal caso saranno votate dal Pubblico in sala. La mancata partecipazione alla cerimonia di premiazione, in caso di selezione del proprio componimento, è causa di decadenza dal concorso. “La declamazione delle proprie opere rappresenta la particolarità di questo concorso” spiega Marianna Di Martino, ideatrice e promotrice dell’Iniziativa. “ L’espressione delle proprie emozioni e dell’amore per Meta e della condivisione attiva con il pubblico sarà il modo più bello per ricordare mio padre, Luigi Di Martino, che tanto la amava”. La famiglia Di Martino ha messo a disposizione dei Premi in denaro. Al primo classificato della sezione Poeti euro 300,00, al secondo classificato euro 200,00 e poi 100,00 al terzo classificato. Per la sezione Scuole è previsto un premio in denaro di euro 200,00 per il primo classificato di ogni grado scolastico partecipante. E’ anche previsto l’assegnazione di un buono per acquisto materiale ad ogni Istituto scolastico aderente. Il bando di concorso, il regolamento e l’istanza sono rinvenibili sul sito web del Comune di Meta e sul sito della Proloco www.prolocometacom, nonché sulla relativa pagina Facebook www.facebook.com/ prolocometaofficial . Le poesie devono essere inviate, unitamente all’istanza, entro il 28 novembre 2023 all’indirizzo mail: premiodimartino@libero.it. La fase finale del Premio con la cerimonia di Premiazione avrà luogo il 28 dicembre 2023 alle ore 17.30 presso la sala consiliare del Comune di Meta nel corso di un evento ricco di emozioni, musica e bellezza nel nome di Meta. Per rinvenire bando, regolamento e per info: 3398863695 – premiodimartino@libero.it