Ingorghi sulla statale sorrentina Il sindaco Coppola: “Il Comune di Castellammare intervenga” 

“I cantieri per i lavori della pavimentazione della strada statale 145 stanno causando, in queste ore, code chilometriche ed infiniti disagi per cittadini e turisti diretti e in uscita dalla penisola sorrentina. Una situazione insostenibile, nei confronti della quale il Comune di Castellammare di Stabia deve prendere immediati provvedimenti. In questo modo si calpestano i diritti di quanti, in assenza di altre soluzioni di mobilità, sono costretti quotidianamente a prendere l’auto per raggiungere il posto di lavoro o la sede di studio. E si vanificano gli sforzi di enti locali ed imprenditori, per qualificare l’offerta turistica, offuscando anche all’estero, in maniera irreparabile, l’immagine della nostra terra e proprio in concomitanza con l’inizio della stagione”.

Questo il commento del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, agli aggiornamenti che giungono, sul fronte della viabilità, lungo la statale sorrentina e tra le gallerie “Privati” e “Santa Maria di Pozzano”, nel territorio comunale di Castellammare di Stabia.