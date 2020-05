Indagine ex area Cirio di C. Mare. Sei ai domiciliari: c’è anche Elefante

Questa mattina sono state notificate sei ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari per altrettante persone indagate nell’ambito della ricostruzione dell’ex area Cirio a Castellammare di Stabia.

Tra queste c’è anche l’ingegnere Antonio Elefante, direttore tecnico della società di ingeneria Saec srl con studio a Piano di Sorrento. Oltre al tecnico sono ai domiciliari anche Adolfo Greco, Maurizio Biondi, Vincenzo Campitello, Marcelo Ciofalo e Vincenzo Colavecchia. Mentre nei confronti di Angelina Annita Rega è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Inoltre, altre due ordinanze cautelari degli arresti domiciliari sono state emesse nei confronti del Senatore Cesaro Luigi e dell’Onorevole Pentangelo Antonio, ma sono sospese in attesa dell’eventuale appprovazione delle Camere di appartenenza.

I reati per i quali si procede sono quelli di corruzione propria, falso ideologico in atto pubblico, rivelazione di segreto di ufficio. La vicenda sul piano giudiziario non è ancora chiusa. Gli indagati possono farsi sentire dal Gip, fare ricorso al Tribunale del Riesame ed eventualmente in Cassazione per ottenere la revoca delle misure cautelari.