Incontro in Comune, direttivo Cuochi e amministrazione suggellano patto di collaborazione

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha ricevuto questo pomeriggio al Palazzo Municipale il direttivo dell’Associazione Cuochi della Penisola Sorrentina.

Al presidente, Salvatore Severi, il primo cittadino ha consegnato una targa, in segno di riconoscenza per la disponibilità puntualmente dimostrata dai soci del sodalizio, in occasione di eventi e manifestazioni promosse in città.

Al sindaco Coppola, il presidente Severi ha donato un gagliardetto con il logo dell’associazione, manifestando la volontà di proseguire la collaborazione con l’amministrazione comunale, nel segno della promozione del patrimonio enogastronomico locale.