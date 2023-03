Graziano Maresca: dirigente a Torre, ma pronto per Napoli

Ingegnere Graziano Maresca, per lui gloria ed onore, ma fuori dalla penisola sorrentina. Il tecnico, originario di Meta, è stato a lungo legato alla costiera, dove ha ricoperto ruoli apicali nella macchina comunale a Meta, S. Agnello e, da ultimo, a Piano di Sorrento. Poi, una parentesi importante a Pompei e S. Antonio Abate. Da poco più di dieci giorni è entrato al Comune di Torre Annunziata, vincitore di concorso. Ed è stato chiamato a dirigere, dal commissario straordinario Raffaele Cannizzaro, i seguenti settori : urbanistica, edilizia privata, sportello attività produttive e ambiente. Ma potrebbero arrivare imminenti novità a breve. Infatti, l’ingegnere Maresca è in pole position anche per la carica di dirigente al Comune di Napoli. Nel capoluogo ha partecipato ad un concorso per l’area tecnica ed è tra i primi classificati. Manca solo l’esame dei curricula per chiudere l’iter. Dopo Torre, Napoli? Vedremo. Intanto, nemo propheta in patria.