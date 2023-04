Giovedì 13 aprile, Rainew24 da S. Agnello. Numero chiuso per i turisti? In diretta il sindaco Sagristani

Il dibattito sull’overtourism investe l’intera Italia passa per la Penisola sorrentina ed arriva a S. Agnello. Giovedì 13 aprile, alle 7.30, Rainews 24 si collega proprio da S. Agnello. La location scelta è il Belvedere dei Cappuccini, la terrazza sospesa tra cielo e mare e che dà sul golfo più belle del mondo, con un intervento del primo cittadino Piergiorgio Sagristani. Il tema è quello del numero chiuso per arginare l’eccesso di movimento turistico che soffoca la vivibilità delle mete più frequentate in italia. L’Alto Adige ha preso questa direzione. Anche altre località possono seguire l’esempio trentino?