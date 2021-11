Fondi per le ferrovie. Circum, quali sono i progetti?

Come noto il ministro Giovannini ha firmato il decreto che ripartisce il fondo complementare al PNRR per circa 1,5 miliardi per la messa in sicurezza ed il potenziamento delle ferrovie regionali.

Di questi fondi oltre un terzo sono destinati alla Regione Campania e precisamente ad EAV, che ha presentato progetti per il futuro delle linee vesuviane. Si è parlato di una svolta che renderà finalmente moderna l’infrastruttura ferroviaria esistente con conseguenti vantaggi per la circolazione e gli utenti.

La domanda che come associazioni di categoria ci poniamo è: “quali sono nel dettaglio gli interventi previsti nei progetti (in particolare per gli 80 milioni della linea Castellammare Sorrento)”? Chiediamo che ci sia la massima trasparenza sulle opere e sulle gare previste a

completamento di detti piani, ma anche dei resoconti dettagliati sui fondi spesi e gli interventi effettuati.

La dichiarazione del Presidente Confcommercio Sorrento – Vincenzo Ercolano