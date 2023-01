Corso Italia, via Capodimonte e Antiche Mura: in corso lavori programmati di manutenzione straordinaria

Corso Italia, via Capodimonte e l’area delle Antiche Mura sono interessate in queste ore da lavori pubblici, programmati nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria.

Operazioni di asfaltatura del manto stradale sono in corso nel tratto di corso Italia compreso tra l’incrocio di via Marziale e quello con viale Nizza. La prossima settimana, a partire dal giorno 6 febbraio, il cantiere proseguirà da viale Nizza a vico II Rota.

In via Capodimonte sono stati invece avviati i lavori sulla seconda rampa Capodimonte. L’intervento prevede un consolidamento del sostegno della sede stradale con la realizzazione di una paratia di micropali.

Infine, per preservare l’integrità delle Antiche Mura, tra via Sersale e largo Parsano Vecchio, si sta procedendo con un taglio della vegetazione spontanea. L’attività di pulizia consentirà anche di effettuare gli opportuni rilievi, in vista del completamento del progetto di recupero dell’antico camminamento, relativo al complesso risalente al periodo vicereale.

“Siamo al lavoro – commenta il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – per completare tre progetti importanti, che miglioreranno la qualità della vita e soprattutto andranno a garantire sicurezza e decoro”.