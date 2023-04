Circum e bus: servizi per i giorni di Pasqua e Pasquetta

Il giorno di Pasquetta e la mattina del giorno di Pasqua il servizio ferro e gomma funzionerà regolarmente. Il pomeriggio di Pasqua il servizio non è previsto dal contratto di servizio in vigore. Tuttavia anche nel pomeriggio del giorno di Pasqua, dopo una sosta l’intervallo di pranzo, a partire dalle ore 15:30 circa,il servizio ferro sarà attivo sulla linea Vesuviana per Sorrento e sulla Cumana per Torregaveta; il servizio gomma sarà attivo ad Ischia, Procida, Sorrento, sulla linea Pompei – Vesuvio, e sulle linee per Baia,

Miseno e Cuma.



Le informazioni dettagliate e gli orari sono pubblicati sul sito eavsrl.it.