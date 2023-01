Chiesa, politica e associazioni a confronto sul “sovraffollamento turistico”: un incontro a Sorrento. “L’overtourism provoca disagi agli abitanti per la mobilità, ma costringe anche a trasferirsi in altre città per trovare un’abitazione”

Il sovraffollamento turistico rappresenta un fenomeno nuovo che coinvolge moltissime località, sia italiane che internazionali. L’argomento sarà al centro del convegno dal titolo “La Penisola Sorrentina e il turismo del terzo millennio. Overtourism e sostenibilità” in programma per domani, 27 gennaio, alle ore 16.30 presso il Palazzo Municipale di Sorrento, in piazza Sant’Antonino 1.

Dopo i saluti di Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, di Francesco Alfano, arcivescovo dell’Arcidiocesi Sorrento-Castellammare di Stabia e di Michele Guglielmo, presidente dell’associazione Aria Nuova Penisola Sorrentina, seguiranno gli interventi di Annunziata Berrino, docente di Storia Contemporanea all’Università Federico II di Napoli, di Sergio Beraldo, docente di Economia Politica all’Università Federico II di Napoli, di Gino Acampora, albergatore ed agente di viaggio e di don Salvatore Iaccarino, delegato diocesano.

L’incontro, moderato da Gianpiero Scarpati, inviato del Tg1, è promosso dall’associazione Aria Nuova Penisola Sorrentina e dall’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia e patrocinato dai Comuni di Sorrento, Massa Lubrense, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense, e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II.

“L’overtourism provoca disagi agli abitanti, per l’inevitabile ripercussione sulla mobilità, ma anche perché costringe a trasferirsi in altre città per trovare un’abitazione – spiega Michele Guglielmo, presidente dell’associazione Aria Nuova Penisola Sorrentina – Per questo, insieme alle autorità ecclesiastiche, alle amministrazioni locali, agli imprenditori, ai lavoratori, alle associazioni di categoria, vogliamo provare a trovare delle soluzioni che, con il fondamentale intervento della Regione Campania, conducano ad un’adeguata organizzazione del territorio, che sottintende anche ad una più qualificata offerta dei servizi e ad una razionale programmazione degli arrivi”.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’associazione Aria Nuova Penisola Sorrentina.