Calcio | Sorrento, mister Maiuri non ha dubbi: “A Portici derby impegnativo, serve grande prestazione”. Mercato: arriva Cervellera tra i pali

Calma e gesso. Vincenzo Maiuri sa accendere i cuori dei tifosi del Sorrento ma anche essere riflessivo quando il momento impone all’ambiente di avere la necessaria serenità per proseguire nello splendido cammino che si è solo in parte arrestato con il pareggio contro il Monterotondo: “Ci siamo ritrovati di fronte un’avversaria molto più prudente di quello che ci aspettavamo e questo ci ha fatto innervosire e di conseguenza sbagliare molto tecnicamente. Può capitare, a maggior ragione contro una compagine di alta classifica come quella laziale. Occorre ripartire con grande umiltà”. Ecco, il monito di Maiuri è chiaro: “Dobbiamo lavorare sugli errori ma anche essere forti delle nostre certezze, come ad esempio l’aver concesso pochissimo al Monterotondo. Quindi, stiamo tranquilli senza avvertire altra pressione che non sia quella di dover necessariamente lavorare ogni giorno al massimo”. Occhi puntati dunque sul Portici: “Servirà una grande prestazione – continua Maiuri -. Oltre a dare il massimo, dovremo saper interpretare al meglio le difficoltà che l’avversario ci metterà davanti perché ad esempio il Portici palleggia bene e dovremo tenerne conto”. Maiuri dunque non va oltre domenica, anche se poi arriveranno altri due derby con Angri e Palmese in rapida successione: “Ci prepariamo di volta in volta per provare a vincere, inutile dunque guardare più avanti della prossima partita. I segnali che mi arrivano dai ragazzi sono positivi, non vediamo l’ora di scendere in campo per dare magari anche ulteriore valore al pari di domenica scorsa”. (comunicato stampa)

Rinforzo tra i pali per il Sorrento che rende noto di aver prelevato in prestito dal San Giuliano City il portiere Giuseppe Cervellera, classe 2004. Cervellera, che lo scorso anno ha militato nel Brindisi (D/H) collezionando 20 presenze nelle fila della squadra pugliese (comunicato stampa).

