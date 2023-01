Calcio, il Sorrento a Portici per continuare a sognare. I biglietti del settore ospiti disponibili solo in prevendita

A Portici per continuare a sognare. Perduto il primato a beneficio della Paganese (che, però, ha disputato una gara in più), il Sorrento si presenta domenica, ore 14:30, allo stadio “San Ciro” per continuare ad alimentare le legittime ambizioni di promozione nel calcio professionistico.

Contro il Portici, sarà il primo dei tre derby consecutivi che attendono i rossoneri di mister Maiuri.

I biglietti del settore ospiti saranno acquistabili soltanto in prevendita entro le ore 20.00 di sabato, esclusivamente presso la segreteria dello stadio “Italia” di Sorrento al prezzo di 10 euro. Il botteghino dello stadio San Ciro di Portici resterà chiuso il giorno della gara.

(foto in alto prelevata dalle pagine social del Sorrento calcio)