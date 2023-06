Ato della Penisola sui rifiuti. Meta e Vico non partecipano

La gestione dei rifiuti segue l’impostazione del settore idrico che prevede la costituzione di ambiti territoriali ottimali, denominati Ato. Si tratta di vaste aree geografiche, spesso prive di omogeneità. La Penisola prova a smarcarsi da questo maxi calderone mediante la formazione di un sub ambito con la presenza dei soli Comuni che vanno da Vico a Massa Lubrense. Per realizzare l’obiettivo è necessaria l’adesione dei sei comuni costieri. Ieri al Comune di Massa Lubrense si è tenuto un incontro per rendere operativa questa ipotesi alla presenza del Presidente dell’Ato Gioacchino Madonna.

All’incontro sono risultati assenti i Comuni di Vico Equense e Meta.

Impossibilita’ sopravvenuta o indisponibilità politica?

Meta e Vico gestiscono in forma associata il servizio rifiuti da diversi anni.

Il passaggio dall’Arips alla Gori per la gestione idrica non è stato positivo per la Penisola. Evitare di abbassare gli standard cui il territorio è abituato sui rifiuti sarebbe un atto di responsabilità civile.