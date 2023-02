Allarme casa in Penisola Sorrentina: l’intervento di Rosario Fiorentino

“La crisi del mercato abitativo ha raggiunto livelli allarmanti al punto tale da costituire un fenomeno sociale che desta persino preoccupazione di ordine pubblico.

Ormai è quasi impossibile trovare sul mercato la libera disponibilità di alloggi per la locazione o anche per la vendita a prezzi accessibili.

Le nuove necessità della Città hanno portato alla conversione delle abitazioni in attività extralberghiere per soddisfare il crescente interesse dei turisti verso la destinazione Sorrento.

Contestualmente c’è stata una crescente richiesta di abitazioni da adibire a studi professionali.

Inoltre, il rinnovato appeal che sta vivendo la nostra Città ha attratto sempre più gli investitori non residenti al fine di mettere al sicuro i propri risparmi investendo nel mattone in una destinazione che promette una crescita continua.

Tutti questi fattori hanno fatto in modo che venissero sottratti al mercato residenziale non meno di mille alloggi con la conseguenza che la popolazione si è ridotta ed è costretta a migrare fuori dalla Penisola Sorrentina con molte famiglie obbligate a vivere anche in coabitazione.

E’ ora che la politica svolga il proprio ruolo, che metta in atto strategie concrete.

La legge regionale sulla rigenerazione urbana, che il Comune e’ obbligato a recepire nel PUC, può costituire e deve rappresentare un’immediata opportunità e soluzione per mettere a disposizione della città alloggi in locazione o in vendita a prezzi accessibili garantendo il diritto della casa a chi ne ha effettivamente diritto e bisogno.”