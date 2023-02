Al via i corsi di formazione professionale all’Informagiovani di Sorrento

L’Assessore alle Politiche Giovanili, Eduardo Fiorentino, ha annunciato l’apertura delle iscrizioni ai corsi di formazione professionale presso il Centro Informagiovani di Sorrento.

“Godere di un’economia turistica ci spinge, come amministrazione comunale, a cercare sempre di più di “professionalizzare” le figure che operano nei vari settori produttivi.

Professionalità significa maggiori opportunità di inserimento (anche di retribuzione!) e una garanzia per le imprese e per il territorio che possono vantare servizi qualitativamente avanzati”. Assessore alle Politiche Giovanili, Eduardo Fiorentino

Barman base, avvicinamento al vino ed avviamento all’arte della pizza sono i primi corsi attivati per il 2023 che si prospetta un anno ricco di occasioni per i giovani di Sorrento e non solo che intendono acquisire nuove competenze al fine di arricchire il proprio bagaglio culturale ed il curriculum in vista dell’introduzione nel mondo del lavoro.

I corsi prevedono lezioni teoriche e pratiche ed intendono offrire ai giovani partecipanti tutti gli strumenti per iniziare a lavorare nei rispettivi settori.

E’ possibile rivolgersi all’Ufficio Informagiovani di Sorrento (edificio del Comando di Polizia Municipale sito al Corso Italia 236) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00 entro e non oltre il 3 marzo c.a.

Al fine di iscriversi è necessario compilare un modello allegando un documento di riconoscimento fronte\retro leggibile ed in corso di validità.

Verrà data precedenza ai residenti nel Comune di Sorrento di età compresa tra i 16 ed i 39 anni.



Per ulteriori informazioni sugli orari ed i giorni di svolgimento dei corsi si può contattare l’Ufficio Informagiovani al numero 0818 773 510.