Al via domenica 28 maggio la Blue Week 2023 di Marevivo Sorrento

Snorkeling, alba in kayak, laboratori creativi e didattici, clean-up delle spiagge,

introduzione alla subacquea e all’apnea, visita al museo navale Maresca di Meta e

all’impianto di depurazione di Punta Gradelle.

Sono solo alcune delle iniziative in calendario per la Blue Week 2023, evento della

delegazione “Sorrento – Penisola Sorrentina” dell’associazione ambientalista

Marevivo Onlus, che si terrà sul territorio peninsulare dal 28 maggio al 4 giugno.

Obiettivo dell’evento è fare cultura e creare consapevolezza “intorno al mare”,

promuovendo la conoscenza e l’amore per il polmone blu e le attività attraverso cui

Marevivo lavora per tutelarlo.

La Blue Week, patrocinata dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella e dai

Comuni del comprensorio, vede la collaborazione di numerose attività e realtà

associative che operano con il mare e per il mare e della Delegazione Marevivo

Vico Equense che proporrà un momento di presentazione del Progetto FIRM – “Una

rete da pesca per la filiera dei rifiuti marini” con la partecipazione del CNR.

A conclusione della rassegna, sabato 3 giugno Villa Fondi ospiterà la serata Blue

Talks, momento che vedrà gli interventi di numerose personalità impegnate per il

mare e per la sua protezione.

Informazioni sulle attività previste sono disponibili sui canali di comunicazione

della delegazione Sorrento – Penisola Sorrentina o scrivendo a

sorrentopenisola@marevivo.it.